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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Вже наступного місяця: Зеленський анонсував початок вакцинації

Президент Володимир Зеленський подякував українцям за відповідальне ставлення до карантинних заходів під час локдауну.

Володимир Зеленський

Крім того, глава держави повідомив про введення 14 тис. додаткових ліжок у лікарнях – 70% з них – вільні, а понад 80% забезпечені киснем.

Також президент анонсував початок вакцинації проти Covid-19 вже в наступному місяці.

– Сьогодні ми вийшли з локдауну, і я хотів би подякувати кожному. Спалаху інфекції не сталося, більш того – одужалих було більше, ніж тих, хто захворів.

І ще одна хороша новина – вакцинація почнеться вже в лютому. Деталі зможемо озвучити найближчим часом.

Чи готові українці вакцинуватися

Відповідно до результатів соціологічного опитування, понад 50% українців не хочуть вакцинуватися навіть безкоштовно. 43% населення відповіли, що готові отримати щеплення на безкоштовній основі.

Вакцинація в Україні

У МОЗ України очікують, що легальна вакцина проти коронавірусу з’явиться на комерційному ринку ближче до літа 2021 року. Але згідно з планом вакцинації населення проти коронавірусу, усі громадяни України мають бути вакциновані за гроші держави.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

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