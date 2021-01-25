Президент Володимир Зеленський подякував українцям за відповідальне ставлення до карантинних заходів під час локдауну.
Крім того, глава держави повідомив про введення 14 тис. додаткових ліжок у лікарнях – 70% з них – вільні, а понад 80% забезпечені киснем.
Також президент анонсував початок вакцинації проти Covid-19 вже в наступному місяці.
– Сьогодні ми вийшли з локдауну, і я хотів би подякувати кожному. Спалаху інфекції не сталося, більш того – одужалих було більше, ніж тих, хто захворів.
І ще одна хороша новина – вакцинація почнеться вже в лютому. Деталі зможемо озвучити найближчим часом.
Чи готові українці вакцинуватися
Відповідно до результатів соціологічного опитування, понад 50% українців не хочуть вакцинуватися навіть безкоштовно. 43% населення відповіли, що готові отримати щеплення на безкоштовній основі.
Вакцинація в Україні
У МОЗ України очікують, що легальна вакцина проти коронавірусу з’явиться на комерційному ринку ближче до літа 2021 року. Але згідно з планом вакцинації населення проти коронавірусу, усі громадяни України мають бути вакциновані за гроші держави.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.