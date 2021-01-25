Президент України Володимир Зеленський дав завдання скласти детальний план вакцинації в Україні щодо кожної області.

У ньому мають бути розписані чіткі терміни вакцинації, кількість вакцини, категорії населення, які отримають щеплення передусім. Про це Зеленський сказав під час селекторної наради щодо протидії коронавірусу.

– Також має бути налагоджена система менеджменту та логістики вакцини, зокрема створені електронні системи запису, фіксації, місць щеплень та розподілу постачання.

Також президент підкреслив, що необхідно проаналізувати ситуацію з пацієнтами, які уже перехворіли. Це допоможе визначити, коли їм можна робити щеплення.

Чи готові українців вакцинуватися

Відповідно до результатів соціологічного опитування, понад 50% українців не хочуть вакцинуватися навіть безкоштовно. 43% населення відповіли, що готові отримати щеплення на безкоштовній основі.

Детальніше про ставлення українців до вакцинації читайте на Фактах ICTV.