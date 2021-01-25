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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Зеленський і Байден легко знайдуть спільну мову – Кулеба

Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден зможуть легко знайти спільну мову.

Зеленський і Байден легко знайдуть спільну мову – Кулеба

Таке припущення в ефірі одного з українських телеканалів висловив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

– Я абсолютно переконаний, що коли президент Байден поговорить і потім зустрінеться з президентом Зеленським, вони легко знайдуть спільну мову. Зверніть увагу, вони обидва стали президентами в моменти історії своїх країн, коли завданням номер один внутрішнього розвитку є примирення різних частин суспільства. Я думаю, що ця хімія, як люблять казати американці, обов’язково спрацює, – пояснив міністр.

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Також Дмитро Кулеба додав, що призначення послом США в Україні Кіта Дейтона поставили на паузу. Нова адміністрація Байдена буде шукати іншого кандидата на посаду.

20 січня у США відбулася інавгурація 46-го президента Джо Байдена. Володимир Зеленський прокоментував церемонію і заявив, що готовий запросити нового президента США до Києва.

Також він сподівається, що тепер стосунки між Україною та Штатами покращаться.

Джерело: Україна 24

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