Безпека на виробництві – важливий виклик для роботодавців в час пандемії

Фахівці визначили найбільший виклик для роботодавців на час пандемії в Україні й пояснили, як його подолати.

Безпека на виробництві та соціальна відповідальність за працівників стали одним із найважливіших викликів для роботодавців у період пандемії.

В Україні цей світовий тренд активно впроваджують потужні промислові підприємства.

Так, наприклад, група компаній Метінвест за рік витратила понад 30 мільйонів гривень на підвищення рівня безпеки та умов праці для робітників, йдеться в сюжеті 5 каналу.

Журналісти з’ясували, що на підприємствах групи діє спеціальна програма підвищення комфорту для робітників. Так на комбінатах імені Ілліча та Азовсталь відремонтовані більше двох тисяч квадратних метрів приміщень для побуту і відпочинку персоналу, закуплена нова техніка. Крім того, на меткомбінаті імені Ілліча посилили безпеку праці за рахунок модернізації освітлення на промислових майданчиках.

– Звичайно, починаючи, наприклад, з елементарних засобів індивідуального захисту, або тестування робітників, або створення певних карантинних умов на підприємствах – це все люди роблять, це вже норма. На більшості промислових підприємств це норма, – розповів журналістам Руслан Іллічов, гендиректор Федерації роботодавців України.

І підкреслив, що багато чиновників люблять пишатися тим, що вони більше допомагають працівникам, ніж роботодавцям. Але насправді немає нічого ціннішого на сьогодні у кожного бізнесу, ніж люди.

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Також журналісти поспілкувалися з експертами галузі. На їхню думку, інвестиції бізнесу у власний розвиток, а особливо в людський капітал, стануть драйверами економічного відновлення України.

-Не можна говорити, що не вкладаються гроші в українські підприємства. 21-й рік, а особливо 22-й, за прогнозами МВФ, Світового банку та провідних інвестбанків світу, будуть рекордними роками зростання світової економіки. Цей процес вже почався. Ми бачимо рекордне зростання цін на аграрну продукцію на Чиказькій біржі і на продукцію української металургії на Лондонській біржі металів, – розповів Михайло Кухар, старший економіст Ukraine Economic Outlook.

Він додав, що наш експорт виріс на 58 відсотків за грудень місяць – і це лише металургійний. Це все одно надходження валютної виручки, і це зростання добробуту українців.

Також Факти ICTV писали про те, що Метінвест завершив найбільший екологічний проект в історії України.