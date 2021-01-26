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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Буде голосування! Верещук про призначення Вітренка міністром

На засіданні фракції Слуга народу президент України Володимир Зеленський представив єдину кандидатуру на посаду віце-прем’єра з питань енергетики в особі Юрія Вітренка.

Юрій Вітренко

Про це в студії Свободи слова на телеканалі ICTV заявила депутат від правлячої партії Ірина Верещук.

– Цього тижня буде голосування за кандидатуру пана Вітренка у парламенті на посаду віце-прем’єра з питань енергетики, – зазначила Верещук.

Призначення Вітренка

21 грудня Кабінет міністрів проголосував за призначення Юрія Вітренка виконувачем обов’язків міністра енергетики. Перед цим його також рекомендували призначити першим віце-прем’єром України. Однак для ухвалення рішення не вистачило голосів у Верховній Раді.

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