Буржуй, Тор та Земфіра: які імена обирали українці для дітей у 2020 році

Міністерство юстиції України назвало найпопулярніші та найбільш оригінальні імена, якими українці називали у 2020 році своїх дітей.

Відповідний перелік відомство опублікувало на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Серед найпопулярніших імен для хлопчиків у 2020 році були: Артем, Андрій, Богдан, Владислав, Володимир, Данило, Дмитро, Денис, Максим, Матвій, Євген, Єгор, Іван, Кирило, Назар, Олександр, Роман, Станіслав, Тимофій.

У виборі імені для дівчинки батьки найчастіше надавали перевагу таким: Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія, Вероніка, Дарина, Дар’я, Злата, Єва, Єлизавета, Ірина, Катерина, Ксенія, Маргарита, Марія, Мілана, Поліна, Соломія, Софія.

Водночас, у Мін’юсті повідомили, що були й такі батьки, котрі під час вибору імен для своїх нащадків проявили оригінальність.

Для хлопчиків : Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моісей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартан’ян, Добриня, Даміан-Меркурій, Добре-Авенір, Еней, Єлісей, Зеленський, Київ, Князь, Лимон, Мілан, Марсель, Матео, Ніл, Ной, Людвік, Оскар, Одисей, Омар, Октавіан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Річард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тігран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмін, Ясон, Ярволод, Яросвіт, Яник;

: Арес, Августин, Амбре, Апалон, Адам, Аскольд, Ангел, Арон-Моісей, Буржуй, Богодар, Братислав, Вакула, Вогнедар, Грант, Гедеон, Дартан’ян, Добриня, Даміан-Меркурій, Добре-Авенір, Еней, Єлісей, Зеленський, Київ, Князь, Лимон, Мілан, Марсель, Матео, Ніл, Ной, Людвік, Оскар, Одисей, Омар, Октавіан, Платон, Принц, Парижан, Пантелеймон, Річард, Расмад-Рой, Светодар, Сулейман, Спартак, Соломон, Тігран, Тамерлан, Тор, Тадеуш, Шархан, Ясмін, Ясон, Ярволод, Яросвіт, Яник; Для дівчаток: Анфіса, Аурора, Афіна, Асоль, Аврора, Аполлінарія, Божена, Беатріса, Весна, Всеслава, Вальківія, Жасмін, Женев’єва, Златовласа, Златослава, Золушка, Земфіра, Зоря, Єсенія, Євангеліна, Ізабелла, Імперія, Ізольда, Квітка, Луна, Ліана, Мальва, Магдалина, Мануела, Мірабелла, Мія-Хенд, Мія, Мира-Слава, Мадона, Мія-Соломія, Настасья, Нєва, Ніца, Росава, Регіна, Розалія, Санта-Марія, Суламіта, Самара, Санта, Одарка, Олімпіада, Тереза, Теона, Флоренція, Фрея, Хадіжа, Хрусталіна, Цвітозара, Шанель, Ясмін, Юріка.

Також у міністерстві наголошують, що вибір імені дитини – це право батьків.

— Хтось у цьому питанні женеться за екзотикою, хтось слідує національним традиціям. Та все ж, якщо через декілька років дитині не подобатиметься її ім’я – вона зможе його змінити. Так само, як і прізвище, а віднедавна – по батькові.

У 2020 році відділи державної реєстрації актів цивільного стану України зареєстрували понад 295 тис. народжень дітей.

Який розмір допомоги після народження дитини в Україні 2021?

Після народження дитини батьки в Україні у 2021 році отримуватимуть допомогу у розмірі 41 280 грн.

З цієї суми одноразова виплата одразу після пологів складає 10 320 грн. Крім того, протягом наступних трьох років батьки отримуватимуть щомісяця фіксовану суму – 860 грн.