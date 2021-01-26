В Україні важливо виховати культуру щеплення. Для цього проводитиметься комунікація з різними групами населення.
Про це заявив прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.
– Важливо виховати культуру вакцинування у людей, тому що сьогодні за різними соціологічними опитуваннями, менше 50% готові вакцинуватися. Але насправді це надзвичайно важливий елемент протидії коронавірусу, – сказав глава уряду.
Він додав, що в Україні проводитимуть комунікацію з різними групами населення для заохочення до щеплень проти коронавірусу.
Безкоштовна вакцинація
В Україні у 2021-2022 роках лише 50% населення матиме змогу вакцинуватися від Covid-19 безкоштовно в рамках національного плану.
За словами Дениса Шмигаля, вакцинація стартує у лютому. Україна незабаром отримає 1 млн доз, а також 200 тис. штук від COVAX в рамках першого етапу постачання.
Він додав, що в Україні безкоштовна вакцинація проходитиме у п’ять етапів.