В Україні важливо виховати культуру щеплення. Для цього проводитиметься комунікація з різними групами населення.

Про це заявив прем’єр-міністр Україні Денис Шмигаль в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV.

– Важливо виховати культуру вакцинування у людей, тому що сьогодні за різними соціологічними опитуваннями, менше 50% готові вакцинуватися. Але насправді це надзвичайно важливий елемент протидії коронавірусу, – сказав глава уряду.

Він додав, що в Україні проводитимуть комунікацію з різними групами населення для заохочення до щеплень проти коронавірусу.

Безкоштовна вакцинація

В Україні у 2021-2022 роках лише 50% населення матиме змогу вакцинуватися від Covid-19 безкоштовно в рамках національного плану.

За словами Дениса Шмигаля, вакцинація стартує у лютому. Україна незабаром отримає 1 млн доз, а також 200 тис. штук від COVAX в рамках першого етапу постачання.

Він додав, що в Україні безкоштовна вакцинація проходитиме у п’ять етапів.