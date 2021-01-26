У Національній академії наук України проаналізували ситуацію з коронавірусом в Україні і назвали, які групи населення найчастіше страждають від хвороби.

Згідно зі звітом науковців, середній вік госпіталізованих з Covid-19 пацієнтів у країні у грудні і січні становив близько 60 років. А найчастіше помирали від наслідків, викликаних вірусом, у ці місяці люди, яким близько 70 років.

– Середній вік госпіталізованих хворих, а також середній вік смерті залишаються поблизу максимумів, – написали науковці у звіті.

Крім того, наблизився до показника 50 і середній вік тих, хто хворіє на коронавірус.

Динаміку науковці продемонстрували за допомогою графіка.

Коронавірус в Україні

У грудні 2020-го і січні 2021 року в Україні поліпшилася епідситуація. У країні почали фіксувати менше нових випадків коронавірусу.

Так, 26 січня в Україні виявили 1 197 107 випадків хвороби, добових приріст – 2 779 осіб.

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Джерело: НАН України