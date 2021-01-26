Колишнього мера Ірпеня судитимуть за службову халатність у 2,7 млн грн

Колишнього мера Ірпеня судитимуть за службову недбалість на 2,7 млн грн.

Ірпінський відділ Києво-Святошинської місцевої прокуратури скерував до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо екс-мера Ірпеня за ст. 367 (Службова недбалість) КК України.

За даними розслідування, що у липні 2017 року колишній очільник міста погодив та підписав акти прийняття виконаних будівельних робіт з капітального ремонту дороги на одній із вулиць міста.

Виділені кошти з державного бюджету розміром понад 2,7 млн грн були перераховані підряднику, проте робота не була виконана.

Володимир Карплюк став мером Ірпеня у 2015 році, а склав свої повноваження у 2018 році. У 2017 році він увійшов у двадцятку найпрогресивніших мерів України відповідно Рейтингу українських мерів-інноваторів.

Окрім того, він фігурує у справах щодо розкрадання бюджетних коштів, створення злочинної організації та підробку документів.

Суд над екс-міністром

У грудні Офіс генпрокурора повідомив, що у Київській області судитимуть екс-міністра закордонних справ України Леоніда Кожару за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

У лютому 2020 року під час застілля у власному будинку в одному із сіл Києво-Святошинського району в колишнього високопосадовця виник конфлікт з гостем, який переріс у бійку, під час якої обвинувачений взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, потім вистрілив в голову.