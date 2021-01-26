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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

375 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 26 січня коронавірус у Києві виявили ще у 375 осіб, всього захворіло 126 639 мешканців столиці. За добу від ускладнень Covid-19 померли дев’ять людей, за весь період пандемії зафіксовано 2 292 летальних випадки.

375 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Водночас вилікуватися вдалося 1 639 киянам, усього коронавірус подолали 60 152 мешканцям столиці.

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Захворіли:

  • 210 жінок віком від 18 до 85 років;
  • 154 чоловіка віком від 23 до 87 років;
  • чотири дівчинки від 6 місяців до 13 років;
  • сім хлопчиків від 5 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Дніпровському районі – 68, у Дарницькому — 62, Святошинському – 52.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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