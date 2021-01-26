Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 26 січня коронавірус у Києві виявили ще у 375 осіб, всього захворіло 126 639 мешканців столиці. За добу від ускладнень Covid-19 померли дев’ять людей, за весь період пандемії зафіксовано 2 292 летальних випадки.
Водночас вилікуватися вдалося 1 639 киянам, усього коронавірус подолали 60 152 мешканцям столиці.
Захворіли:
- 210 жінок віком від 18 до 85 років;
- 154 чоловіка віком від 23 до 87 років;
- чотири дівчинки від 6 місяців до 13 років;
- сім хлопчиків від 5 до 17 років.
До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти.
Найбільше випадків коронавірусу виявили у Дніпровському районі – 68, у Дарницькому — 62, Святошинському – 52.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.