Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 26 січня коронавірус у Києві виявили ще у 375 осіб, всього захворіло 126 639 мешканців столиці. За добу від ускладнень Covid-19 померли дев’ять людей, за весь період пандемії зафіксовано 2 292 летальних випадки.

Водночас вилікуватися вдалося 1 639 киянам, усього коронавірус подолали 60 152 мешканцям столиці.

Захворіли:

210 жінок віком від 18 до 85 років;

154 чоловіка віком від 23 до 87 років;

чотири дівчинки від 6 місяців до 13 років;

сім хлопчиків від 5 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 42 пацієнти.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Дніпровському районі – 68, у Дарницькому — 62, Святошинському – 52.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: