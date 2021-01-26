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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Софія Телішевська |

Курс валют у перший день після виходу з локдауну

Національний банк України встановив офіційний курс валют на 26 січня. Так, курс долара становить 28,16 грн, що рівнозначно тому ж показнику, що у попередній банківський день. А от курс євро встановлено на рівні 34,22 грн, що на три копійки менше, ніж 25 січня.

Курс валют у перший день після виходу з локдауну

Курс валют в Україні від НБУ на 26.01:

  • $1 – 28,16 грн;
  • €1 – 34,22 грн;
  • 1 польський злотий – 7,538 грн;
  • 10 російських рублів – 3,733 грн.

Курс долара у 2021 році

В Україні національна валюта впродовж року то залишалася стабільною, то зазнавала значних коливань. Адже курс долара і євро то різко зростав, то так само різко падав.

Водночас у Мінекономіки прогнозують, що у 2021 році в Україні валюта може коштувати 28,6 грн за $1.

Згідно з прогнозом аналітиків, курс долара у 2021 році може коливатися в межах 27-29,5 грн за $1.

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