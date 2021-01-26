Міжнародні авіаперевезення в Україні можуть повністю відновитись з 2023 року. У 2021 році країна може вийти лише на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Ми розраховуємо, що цьогоріч за умови, що все рухатиметься у прогнозованій площині, якщо успішно піде програма з вакцинації і країни відкриватимуться, якщо не виникатимуть чергові штами коронавірусу чи нові всесвітні хвилі епідемії, ми вийдемо на половину обсягів авіаперевезень від 2019 року, – зазначив він.

За словами очільника міністерства, в 2020 році Україна вийшла на менш ніж третину – 28% обсягу перевезення пасажирів від показників 2019 року.

– Вже у 2022 році – приблизно на три чверті, і тоді вже у 2023 році за такими прогнозами повністю відновимо той обсяг, який був до пандемії, – зазначив міністр.

Криклій наголосив, що очікування і прогнози постійно змінюються та додав, що 2019 рік був найуспішнішим для авіації.

Збитки авіації під час пандемії

У Міжнародній асоціації повітряного транспорту підрахували, що через пандемію у 2020 році світові авіакомпанії зазнали збитків майже на $120 млрд.

Найважчим рік видався і для українських авіакомпаній. МАУ довелося скоротити третину штату, а це 900 людей. Рейсів поменшало на 85%, а збитки оцінили у $60 млн.