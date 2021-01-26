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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Одужань вчетверо більше: в Україні 2,7 тис. випадків коронавірусу за добу

Станом на ранок вівторка, 26 січня, в Україні виявили 1 197 107 випадків коронавірусу.

Одужань вчетверо більше: в Україні 2,7 тис. випадків коронавірусу за добу

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 2 779 осіб: одужало ж понад 12,5 тис. пацієнтів, що майже вп’ятеро більше за добовий приріст.

Було здійснено понад 32 тис. тестувань, що більше, ніж на вихідних, однак менше, ніж у будні дні минулого тижня.

Серед захворілих – 95 дітей та 175 медпрацівників.

Одужало: за добу – 12 538, загалом – 965 835.

Летальних випадків: за добу – 133, загалом – 22 057.

Госпіталізовано: за добу – 891.

Коронавірус в Україні

  • Київ – 375 випадків;
  • Вінницька область – 53 випадки;
  • Волинська область – 93 випадки;
  • Дніпропетровська область – 108 випадків;
  • Донецька область – 46 випадків;
  • Житомирська область – 20 випадків;
  • Закарпатська область – 103 випадки;
  • Запорізька область – 276 випадків;
  • Івано-Франківська область – 255 випадків;
  • Київська область – 78 випадків;
  • Кіровоградська область – 17 випадків;
  • Луганська область – 56 випадків;
  • Львівська область – 167 випадків;
  • Миколаївська область – 30 випадків;
  • Одеська область – 211 випадків;
  • Полтавська область – 100 випадків;
  • Рівненська область – 81 випадок;
  • Сумська область – 37 випадків;
  • Тернопільська область – 95 випадків;
  • Харківська область – 207 випадків;
  • Херсонська область – 37 випадків;
  • Хмельницька область – 15 випадків;
  • Черкаська область – 122 випадки;
  • Чернівецька область – 192 випадки;
  • Чернігівська область – 5 випадків.

Коронавірус в Україні 26 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

Повернення до адаптивного карантину

Жорсткий карантин (локдаун) в Україні тривав з 8 до 24 січня.

Станом на зараз у всіх областях країни було повернуто обмеження помаранчевої карантинної зони.

Головним засобом захисту, який потрібно носити у всіх громадських місцях, залишається медична маска або респіратор.

Детальніше про обмеження помаранчевої зони карантину в Україні писали Факти ICTV.

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