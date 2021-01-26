Коронавірус в Україні 26 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок вівторка, 26 січня, в Україні виявили 1 197 107 випадків коронавірусу.

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 2 779 осіб: одужало ж понад 12,5 тис. пацієнтів, що майже вп’ятеро більше за добовий приріст.

Було здійснено понад 32 тис. тестувань, що більше, ніж на вихідних, однак менше, ніж у будні дні минулого тижня.

Серед захворілих – 95 дітей та 175 медпрацівників.

Одужало: за добу – 12 538, загалом – 965 835.

Летальних випадків: за добу – 133, загалом – 22 057.

Госпіталізовано: за добу – 891.

Коронавірус в Україні

Київ – 375 випадків;

Вінницька область – 53 випадки;

Волинська область – 93 випадки;

Дніпропетровська область – 108 випадків;

Донецька область – 46 випадків;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 103 випадки;

Запорізька область – 276 випадків;

Івано-Франківська область – 255 випадків;

Київська область – 78 випадків;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 56 випадків;

Львівська область – 167 випадків;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 211 випадків;

Полтавська область – 100 випадків;

Рівненська область – 81 випадок;

Сумська область – 37 випадків;

Тернопільська область – 95 випадків;

Харківська область – 207 випадків;

Херсонська область – 37 випадків;

Хмельницька область – 15 випадків;

Черкаська область – 122 випадки;

Чернівецька область – 192 випадки;

Чернігівська область – 5 випадків.

Повернення до адаптивного карантину

Жорсткий карантин (локдаун) в Україні тривав з 8 до 24 січня.

Станом на зараз у всіх областях країни було повернуто обмеження помаранчевої карантинної зони.

Головним засобом захисту, який потрібно носити у всіх громадських місцях, залишається медична маска або респіратор.

Детальніше про обмеження помаранчевої зони карантину в Україні писали Факти ICTV.