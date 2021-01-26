Коронавірус в Україні 26 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок вівторка, 26 січня, в Україні виявили 1 197 107 випадків коронавірусу.
За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 2 779 осіб: одужало ж понад 12,5 тис. пацієнтів, що майже вп’ятеро більше за добовий приріст.
Було здійснено понад 32 тис. тестувань, що більше, ніж на вихідних, однак менше, ніж у будні дні минулого тижня.
Серед захворілих – 95 дітей та 175 медпрацівників.
Одужало: за добу – 12 538, загалом – 965 835.
Летальних випадків: за добу – 133, загалом – 22 057.
Госпіталізовано: за добу – 891.
Коронавірус в Україні
- Київ – 375 випадків;
- Вінницька область – 53 випадки;
- Волинська область – 93 випадки;
- Дніпропетровська область – 108 випадків;
- Донецька область – 46 випадків;
- Житомирська область – 20 випадків;
- Закарпатська область – 103 випадки;
- Запорізька область – 276 випадків;
- Івано-Франківська область – 255 випадків;
- Київська область – 78 випадків;
- Кіровоградська область – 17 випадків;
- Луганська область – 56 випадків;
- Львівська область – 167 випадків;
- Миколаївська область – 30 випадків;
- Одеська область – 211 випадків;
- Полтавська область – 100 випадків;
- Рівненська область – 81 випадок;
- Сумська область – 37 випадків;
- Тернопільська область – 95 випадків;
- Харківська область – 207 випадків;
- Херсонська область – 37 випадків;
- Хмельницька область – 15 випадків;
- Черкаська область – 122 випадки;
- Чернівецька область – 192 випадки;
- Чернігівська область – 5 випадків.
Повернення до адаптивного карантину
Жорсткий карантин (локдаун) в Україні тривав з 8 до 24 січня.
Станом на зараз у всіх областях країни було повернуто обмеження помаранчевої карантинної зони.
Головним засобом захисту, який потрібно носити у всіх громадських місцях, залишається медична маска або респіратор.
Детальніше про обмеження помаранчевої зони карантину в Україні писали Факти ICTV.