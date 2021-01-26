Міністерство охорони здоров’я запускає програму медичних гарантій з 1 квітня 2021 року, яка покриватиме витрати на хіміотерапію та інші медичні послуги для онкохворих.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 26 січня.

– У другому та четвертому кварталі 2021 року планується додати та розширити перелік пакетів, які будуть застосовуватися щодо лікування онкохворих в Україні, – зазначив міністр.

До програми медичних гарантій входитимуть такі пакети:

хіміотерапевтичне лікування і супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих і дітей в стаціонарних і амбулаторних умовах;

терапевтичне лікування і супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих і дітей;

лікування і супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих і дітей в амбулаторних стаціонарних умовах.

Степанов зазначив, що це повністю новий пакет послуг зі специфічним лікування, який краще ввести окремо.

Окрім того міністр повідомив, що відбудеться також підвищення відповідних тарифів. У 2021 році за послуги хіміотерапевтичного лікування тариф піднімуть з 17,8 тис. грн до 25,5 тис. грн з відповідними коефіцієнтами, які застосовуються для лікування дорослих та дітей.

– Наприклад, за готовність надавати медичну допомогу дітям до 18 років буде відповідний коефіцієнт до цієї суми 3,55%, – розповів Степанов.

Також із 1 квітня 2021 року почнуть змінювати підходи до лікування онкохворих, додавати нові пакети і зводити коефіцієнти.

Лікування онкології в Україні

У січні Міністерство охорони здоров’я внесло дев’ять нових позицій для лікування онкозахворювань в номенклатуру лікзасобів для закупівель коштом держбюджету 2021 року.

До переліку з 67 ліків додали ще дев’ять нових позицій.