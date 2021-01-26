Рада дозволила допустити в Україну іноземні війська для навчань

Верховна Рада 26 січня ухвалила закон, який дозволяє проводити багатонаціональні військові навчання на території України у 2021 році.

Проект закону №4499 підтримали 325 народних депутатів.

Йдеться про сім запланованих військових навчань зі збройними силами США, Британії, Румунії та Польщі.

Закон Про схвалення рішення Президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2021 році для участі у багатонаціональних навчаннях також передбачає фінансування витрат на їхню підготовку та проведення у розмірі 38 559,44 тис. гривень.

Перелік військових навчань в Україні:

Репід Трайдент – 2021. Україна – США. Козак Мейс – 2021. Україна – Велика Британія. Сі Бриз – 2021. Україна – США. Ріверайн – 2021. Україна – Румунія. Воріер Вотчер – 2021. Україна – Велика Британія. Три Мечі – 2021. Україна – Польща. Сільвер Сейбер – 2021. Україна – Польща.