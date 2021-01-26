Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив про обрання народного депутата Ярослава Железняка очільником парламентської фракції Голос.

Про це він повідомив на засіданні парламенту 26 січня.

Крім того, Разумков представив нового заступника очільника фракції Голос.

Ним став народний депутат Роман Костенко.

Зміна керівництва у фракції Голос

Про обрання Ярослава Железняка лідером парламентської фракції Голос стало відомо ще наприкінці грудня 2020 року.

Про це повідомив сам нардеп у своєму Telegram-каналі. На цій посаді він змінив Сергія Рахманіна, який мав залишити її для того, щоб зосередитися на роботі у межах Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Більше новин про роботу Верховної Ради і партію Голос читайте на Фактах ICTV.