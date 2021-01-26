Споживачам з електроопаленням виплатять грошові компенсації – Шмигаль

Споживачі, які користуються електроопаленням, отримуватимуть монетизовані компенсації.

Про це під час виступу у Верховній Раді повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши, що відповідне рішення ухвалять на одному з найближчих засідань Кабміну.

– На найближчих засіданнях Кабміну буде ухвалене рішення про компенсації домогосподарствам, у яких встановлено електроопалення. Тобто люди, які мають електроопалення, отримуватимуть монетизовані компенсації. Держава їх не залишить. Домовленості будуть збережені, – запевнив він.

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Крім того, Денис Шмигаль зазначив, що наразі уряд разом із парламентським комітетом і газорозподільними компаніями працює над тим, щоб споживачі могли розраховувати тариф.

Його планують встановити на рік за замовчуванням.

Напередодні прем’єр повідомив, що уряд підготував та реалізовує вісім кроків, щоб зменшити тарифи для населення.

Так, Кабмін вже встановив граничну ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 грн за кубометр. Крім того, тариф на розподіл газу для 14 облгазів зменшили до 30%.