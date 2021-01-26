Укрзалізниця обладнає нові пасажирські вагони надійними системами відеоспостереження. Такі ж системи встановлюватимуть і під час модернізації вагонів.

– Зображення в режимі реального часу має передаватися до центрального диспетчерського пункту для підвищення рівня безпеки та оперативного реагування в разі потреби, – говорить в.о. члена правління АТ Укрзалізниця Олександр Перцовський.

Також у 2021 році за безпекою у поїздах із найбільшим пасажиропотоком продовжуватиме стежити воєнізована охорона. Із серпня до грудня 2020 року Укралізниця забезпечила 2 077 таких супроводів.

Напад у потязі Маріуполь – Київ

Уночі 31 липня тричі судимий чоловік скоїв напад у потязі Маріуполь – Київ на Анастасію Лугову, яка їхала до столиці разом із малолітнім сином. Нападник бив і намагався зґвалтувати жінку.

Укрзалізниця звільнила провідника вагона, у якому стався інцидент, начальника потяга, інструктора поїзних бригад, старшого майстра вагонного депо резерву провідників та заступника начальника Маріупольського вагонного депо.