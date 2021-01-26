Вистачить усім охочим: Шмигаль про безкоштовну вакцину проти Covid-19

В Україні у 2021-2022 роках лише 50% населення матиме змогу вакцинуватися від Covid-19 безкоштовно в рамках національного плану.

Про це під час Свободи слова на телеканалі ICTV заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, вакцинація стартує у лютому. Україна незабаром отримає 1 млн доз, а також 200 тис. штук від COVAX в рамках першого етапу постачання.

– Вакцини цього року вистачить всім охочим. У нас контрактів на понад 30 млн доз. Тому всі черги на вакцинування, згідно з національним планом, будуть дотримані. Вся інфраструктура підготовлена. В Україні працюватимуть 500 мобільних бригад та 4 тис. пунктів для вакцинування, – підкреслив Шмигаль.

Він додав, що в Україні безкоштовна вакцинація проходитиме у п’ять етапів.

– У нас є можливість вакцинувати всіх людей, які підпадають під ці етапи. Проте це буде добровільна справа. Крім цього, буде можливість вакцинуватися платно у тих компанії, які завезуть вакцину. До цього дійдуть всі країни. Паралельно з безкоштовною функціонуватиме вакцинація на комерційних засадах. Це також не заборонено, коли вакцина сертифікована та ліцензована у країні, – зазначив Денис Шмигаль.

Він наголосив, що безкоштовно вакцину зможуть отримати всіх охочі, згідно з нацпланом. Він передбачає вакцинацію 50% населення у найближчі два роки.

Коли в Україні можна буде придбати вакцину від коронавірусу

У МОЗ України також прогнозують, що громадяни зможуть самостійно прищеплюватися від коронавірусу, проте власним коштом.

Легальна вакцина проти коронавірусу з’явиться на комерційному ринку ближче до літа 2021 року.