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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Які вакцини від Covid-19 може отримати Україна у межах COVAX

Україна може отримати вакцини проти коронавірусу у межах ініціативи COVAX від тих виробників, з якими представники глобального фонду вже уклали угоди.

Вакцинація

Про це під час виступу у Верховній Раді 26 січня повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

– Можливими кандидатами є ті вакцини, з якими у COVAX є попередньо підписані угоди про постачання та виробництво. Це – Pfizer та BioNTech, AstraZeneca, Novavax, Sanofi, – зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, Україна вже гарантовано отримає партію вакцин від Pfizer та BioNTech у межах співпраці з фондом.

Вакцинація в Україні

Поки у світі активно триває процес вакцинації проти коронавірусу, Україна лише готується до проведення щеплення.

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Перші партії вакцини країна очікує вже у лютому.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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