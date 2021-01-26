Україна може отримати вакцини проти коронавірусу у межах ініціативи COVAX від тих виробників, з якими представники глобального фонду вже уклали угоди.

Про це під час виступу у Верховній Раді 26 січня повідомив очільник уряду Денис Шмигаль.

– Можливими кандидатами є ті вакцини, з якими у COVAX є попередньо підписані угоди про постачання та виробництво. Це – Pfizer та BioNTech, AstraZeneca, Novavax, Sanofi, – зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, Україна вже гарантовано отримає партію вакцин від Pfizer та BioNTech у межах співпраці з фондом.

Вакцинація в Україні

Поки у світі активно триває процес вакцинації проти коронавірусу, Україна лише готується до проведення щеплення.

Перші партії вакцини країна очікує вже у лютому.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.