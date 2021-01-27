На адресу посольства Угорщини в Україні надійшов лист з погрозами. У ньому йдеться про запланований візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Відправники назвали себе патріотами України та пообіцяли, що вдадуться до жорстких дій та кровопролиття у разі приїзду дипломата. Невідомі вказали, що втомилися від того, що сусідня держава відбирає українські землі.

Зі свого боку Кулеба назвав це дешевими провокаціями. Він повідомив, що справою уже займаються правоохоронці.

Комусь дуже потрібні дешеві провокації напередодні візиту Петера Сійярто. На пошту посольства Угорщини надіслали погрози «патріоті Украині» (мова оригіналу) ????????‍♂️ Правоохоронці вже працюють. Автори, очевидно, за межами України — інакше 2 помилки в слові «Україна» не пояснити. pic.twitter.com/h6TAvd9rk4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 26, 2021

Конфлікт України та Угорщини

Візит очільника МЗС Угорщини в Україну запланований на 27 січня. Сторони спланували зустріч, щоб врегулювати конфлікт у відносинах між державами.

Напружені стосунки стали наслідком втручання угорських офіційних осіб у місцеві вибори в Україні. Крім того, Служба безпеки неодноразово викривала наміри деяких мешканців Закарпатської області стати частиною сусідньої держави.