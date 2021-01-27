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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Готуйтеся до великої крові: посольству Угорщини надійшли погрози щодо візиту Сійярто

На адресу посольства Угорщини в Україні надійшов лист з погрозами. У ньому йдеться про запланований візит міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто. Про це повідомив очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

Готуйтеся до великої крові: посольству Угорщини надійшли погрози щодо візиту Сійярто

Відправники назвали себе патріотами України та пообіцяли, що вдадуться до жорстких дій та кровопролиття у разі приїзду дипломата. Невідомі вказали, що втомилися від того, що сусідня держава відбирає українські землі.

Зі свого боку Кулеба назвав це дешевими провокаціями. Він повідомив, що справою уже займаються правоохоронці.

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Конфлікт України та Угорщини

Візит очільника МЗС Угорщини в Україну запланований на 27 січня. Сторони спланували зустріч, щоб врегулювати конфлікт у відносинах між державами.

Напружені стосунки стали наслідком втручання угорських офіційних осіб у місцеві вибори в Україні. Крім того, Служба безпеки неодноразово викривала наміри деяких мешканців Закарпатської області стати частиною сусідньої держави.

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