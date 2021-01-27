Президент України відкрив інсталяцію Меморіального центру Голокосту Бабин Яр

27 січня у Києві відбулася церемонія відкриття інсталяції, присвяченої Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту за участі Президента України Володимира Зеленського та перших осіб держави.

Інсталяція Погляд у минуле авторства української художниці та архітекторки Анни Камишан була представлена Меморіальним центром Голокосту Бабин Яр.

Президент України наголосив, що День пам’яті жертв Голокосту важливий як для історії нашої країни, яка в часи нацистської окупації пережила трагедію Бабиного Яру, так і для всього світу.

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-Ми вшановуємо сьогодні всіх жертв Голокосту, жертв трагедії Бабиного Яру, всіх жертв Шоа, – сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що саме цього дня у 1945 році бійці 1-го Українського фронту почали звільнення концтабору Аушвіц.

-Тому ми сьогодні вшановуємо й тих, хто зберіг життя багатьох євреїв. Вони виправдано носять таке високе звання – звання Праведників народів світу, – зазначив Президент.

За словами Глави держави, інсталяція, яка відкривається на проспекті Перемоги у столиці, важлива тим, що дає можливість зазирнути в жахливе минуле, яке ми не маємо права забути.

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-Ми повинні пам’ятати, що не помічати диктатуру, не помічати нацизм, не помічати такого ставлення до людства, до народу, до традицій просто неможливо. Тому пам’ятаємо й помічаємо. Вічна пам’ять всім жертвам Голокосту, – наголосив Володимир Зеленський.

У церемонії через відеозвернення також взяли участь світові лідери, зокрема президент Ізраїлю Реувен Рівлін, голова Наглядової Ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, правозахисник, політв’язень Радянського Союзу Натан Щаранський та Джон Розен, голова Американського єврейського конгресу, головуючий Американської ради світового єврейства.

Взяв участь у церемонії також Борис Забарко, член Громадської ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, голова ГО Асоціація євреїв – колишніх в’язнів гетто і нацистських концентраційних таборів.

Президент Ізраїлю подякував Президенту України Володимиру Зеленському та Натану Щаранському, голові Наглядової ради Меморіального центру Голокосту Бабин Яр, за внесок у відзначення трагедії.

-Жорстокого та більш концентрованого випадку масового вбивства, ніж у Бабиному Яру, не було. 33771 єврея, в тому числі немовлят, жінок, людей похилого віку, було закатовано протягом двох днів в урочищі смерті Бабин Яр. Ця земля в передмісті Києва, столиці України, мовчки плакала, – зазначив Реувен Рівлін.

Він додав, що ніколи в історії Європи не було такої масштабної операції з винищення за такий короткий час. Ми не маємо права брати участь у гріху забуття, ігноруванні та відреченні.

-Хочу подякувати всім, хто стоїть на сторожі пам’яті і робить все можливе, щоб уникнути забуття цієї сторінки історії. Нехай пам’ять про наших братів та сестер, які загинули в Бабиному Яру та в інших містах масового винищення, назавжди залишиться в наших серцях,- підсумував Реувен Рівлін. Читайте Меморіальний центр Голокосту Бабин Яр співпрацюватиме з ізраїльським меморіалом Яд Вашем

Інсталяція відкрита на проспекті Перемоги, 10, біля Міністерства освіти і науки України. Її складають два кам’яних валуни природної обробки, між каменів лежить дерево. В кам’яні стели вмонтовані монокуляри з фотографіями. Вони належать німецькому військовому фотографу-пропагандисту Йоганнесу Геле, який восени 1941 року зробив серію кольорових знімків в окупованому Києві.

З-поміж них – найвідоміші фото Бабиного Яру, зроблені одразу після масового розстрілу майже 33771 єврея 29-30 вересня. Ці кадри є важливими документами і свідченнями жахливого злочину, який нацисти вчинили у Бабиному Яру. Фотографії, представлені у інсталяції на проспекті Перемоги, були зроблені Йоганнесом Геле під час прогулянки окупованим Києвом саме на цьому місці.

Тут він зробив дві фотографії – одна навпроти одної. Зазирнувши до вмурованих у валуни об’єктивів, можна побачити те, що побачив та зафіксував тут фотограф майже 80 років тому: тіла двох невідомих людей, вбитих у трагічні дні після розстрілів у Бабиному Яру, на початку нацистської окупації міста.