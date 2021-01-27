Просто перед вильотом: в аеропорту Бориспіль тепер можна здати тест на коронавірус

У Міжнародному аеропорту Бориспіль пасажири можуть безпосередньо перед вильотом пройти експрес-тестування на коронавірус.

– Відсьогодні пасажири Міжнародного аеропорту Бориспіль можуть безпосередньо перед вильотом пройти експрес-тестування на другому поверсі терміналу D, – повідомили у компанії.

Після тесту пасажири отримують сертифікат з результатом не лише українською, а й англійською мовами.

Здати ПЛР-тест може кожен пасажир. Тест також можна зробити після повернення з країн червоної зони і припинити самоізоляцію.

Вартість послуг визначається кожною лабораторією самостійно. Наявні пропозиції від 890 грн до 1400 грн.

Тестування здійснюють медичні лабораторії ADONIS, Ескулаб, МедЛаб, ІММД, UNIVERSUM.CLINIC.

Додатково організовано послугу з проведення експрес-тестування для визначення антигена SARS-CoV-2, час проведення тестування – до 20хв., вартість послуги кожна лабораторія визначає індивідуально від 700 грн. до 800 грн.

В США почали діяти нові вимоги для в’їзду іноземців під час пандемії. Правила стосуються усіх туристів, які найближчим часом планують політ до США, незалежно від громадянства.

Детальне пояснення нових вимог для в’їзду іноземних пасажирів, читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Міжнародний аеропорт Бориспіль