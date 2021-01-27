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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Україна отримала від ЮНІСЕФ 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики Соvid-19

Україна отримала від міжнародного фонду ЮНІСЕФ 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу.

тестування на коронавірус

Про це під час брифінгу 27 січня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Ми отримали від ЮНІСЕФ 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики Covid-19, всі вони виробництва Великої Британії, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, нині медичне обладнання перебуває у ДП Укрвакцина. У відомстві планують розподілити його між українськими лабораторними центрами.

Тест на коронавірус

У МОЗ України розповіли, у яких країн закуповували тести на коронавірус.

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Обладнання для діагностики придбали у Китаї, США, Німеччині, Великій Британії, Франції, Канаді. Водночас Росія майже не постачала Україні тести.

Детальніше про тести на коронавірус читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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