Україна отримала від міжнародного фонду ЮНІСЕФ 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу.

Про це під час брифінгу 27 січня повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

– Ми отримали від ЮНІСЕФ 1,2 млн ПЛР-тестів для діагностики Covid-19, всі вони виробництва Великої Британії, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, нині медичне обладнання перебуває у ДП Укрвакцина. У відомстві планують розподілити його між українськими лабораторними центрами.

Тест на коронавірус

У МОЗ України розповіли, у яких країн закуповували тести на коронавірус.

Обладнання для діагностики придбали у Китаї, США, Німеччині, Великій Британії, Франції, Канаді. Водночас Росія майже не постачала Україні тести.

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