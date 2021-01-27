Коронавірус в Україні 27 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок середи, 27 січня, в Україні виявили 1 200 883 випадки коронавірусу.

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 3 776 осіб, з яких госпіталізували – 2 430.

Одужало ж за вчора понад 14,2 тис. пацієнтів, летальних випадків – 145.

За минулу добу було здійснено понад 47,1 тис. тестувань.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужало – 980 085;

летальних випадків – 22 202.

Коронавірус в Україні

Київ – 437 випадків;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 76 випадків;

Дніпропетровська область – 188 випадків;

Донецька область – 143 випадки;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 86 випадків;

Запорізька область – 204 випадки;

Івано-Франківська область – 167 випадків;

Київська область – 276 випадків;

Кіровоградська область – 48 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 221 випадок;

Миколаївська область – 174 випадки;

Одеська область – 185 випадків;

Полтавська область – 116 випадків;

Рівненська область – 164 випадки;

Сумська область – 85 випадків;

Тернопільська область – 96 випадків;

Харківська область – 238 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 169 випадків;

Черкаська область – 126 випадків;

Чернівецька область – 169 випадків;

Чернігівська область – 30 випадків.

Адаптивний карантин

Жорсткий карантин (локдаун) в Україні тривав з 8 до 24 січня.

Станом на зараз у всіх областях країни було повернуто обмеження помаранчевої зони карантину.

Зокрема, під час дії адаптивного карантину припиняються усі масові заходи, де передбачено скупчення понад 20 осіб, робота фітнес-центрів, дитячих таборів тощо.

Уряд постановив, що обмеження помаранчевої зони триватимуть до 31 березня.