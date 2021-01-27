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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

В Україні 3,7 тис. випадків коронавірусу за добу, кількість госпіталізацій різко зросла

Станом на ранок середи, 27 січня, в Україні виявили 1 200 883 випадки коронавірусу.

В Україні 3,7 тис. випадків коронавірусу за добу, кількість госпіталізацій різко зросла

За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 3 776 осіб, з яких госпіталізували – 2 430.

Одужало ж за вчора понад 14,2 тис. пацієнтів, летальних випадків – 145.

За минулу добу було здійснено понад 47,1 тис. тестувань.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

  • одужало – 980 085;
  • летальних випадків – 22 202.

Коронавірус в Україні

  • Київ – 437 випадків;
  • Вінницька область – 158 випадків;
  • Волинська область – 76 випадків;
  • Дніпропетровська область – 188 випадків;
  • Донецька область – 143 випадки;
  • Житомирська область – 107 випадків;
  • Закарпатська область – 86 випадків;
  • Запорізька область – 204 випадки;
  • Івано-Франківська область – 167 випадків;
  • Київська область – 276 випадків;
  • Кіровоградська область – 48 випадків;
  • Луганська область – 49 випадків;
  • Львівська область – 221 випадок;
  • Миколаївська область – 174 випадки;
  • Одеська область – 185 випадків;
  • Полтавська область – 116 випадків;
  • Рівненська область – 164 випадки;
  • Сумська область – 85 випадків;
  • Тернопільська область – 96 випадків;
  • Харківська область – 238 випадків;
  • Херсонська область – 64 випадки;
  • Хмельницька область – 169 випадків;
  • Черкаська область – 126 випадків;
  • Чернівецька область – 169 випадків;
  • Чернігівська область – 30 випадків.

Коронавірус в Україні 27 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

Адаптивний карантин

Жорсткий карантин (локдаун) в Україні тривав з 8 до 24 січня.

Станом на зараз у всіх областях країни було повернуто обмеження помаранчевої зони карантину.

Зокрема, під час дії адаптивного карантину припиняються усі масові заходи, де передбачено скупчення понад 20 осіб, робота фітнес-центрів, дитячих таборів тощо.

Уряд постановив, що обмеження помаранчевої зони триватимуть до 31 березня.

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