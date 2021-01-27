Коронавірус в Україні 27 січня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок середи, 27 січня, в Україні виявили 1 200 883 випадки коронавірусу.
За останню добу небезпечна хвороба підтвердилася ще у 3 776 осіб, з яких госпіталізували – 2 430.
Одужало ж за вчора понад 14,2 тис. пацієнтів, летальних випадків – 145.
За минулу добу було здійснено понад 47,1 тис. тестувань.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- одужало – 980 085;
- летальних випадків – 22 202.
Коронавірус в Україні
- Київ – 437 випадків;
- Вінницька область – 158 випадків;
- Волинська область – 76 випадків;
- Дніпропетровська область – 188 випадків;
- Донецька область – 143 випадки;
- Житомирська область – 107 випадків;
- Закарпатська область – 86 випадків;
- Запорізька область – 204 випадки;
- Івано-Франківська область – 167 випадків;
- Київська область – 276 випадків;
- Кіровоградська область – 48 випадків;
- Луганська область – 49 випадків;
- Львівська область – 221 випадок;
- Миколаївська область – 174 випадки;
- Одеська область – 185 випадків;
- Полтавська область – 116 випадків;
- Рівненська область – 164 випадки;
- Сумська область – 85 випадків;
- Тернопільська область – 96 випадків;
- Харківська область – 238 випадків;
- Херсонська область – 64 випадки;
- Хмельницька область – 169 випадків;
- Черкаська область – 126 випадків;
- Чернівецька область – 169 випадків;
- Чернігівська область – 30 випадків.
Адаптивний карантин
Жорсткий карантин (локдаун) в Україні тривав з 8 до 24 січня.
Станом на зараз у всіх областях країни було повернуто обмеження помаранчевої зони карантину.
Зокрема, під час дії адаптивного карантину припиняються усі масові заходи, де передбачено скупчення понад 20 осіб, робота фітнес-центрів, дитячих таборів тощо.
Уряд постановив, що обмеження помаранчевої зони триватимуть до 31 березня.