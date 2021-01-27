В Україні затвердили документи, які нададуть можливість закуповувати вакцини проти коронавірусу без зайвих законодавчих бар’єрів.
Рішення ухвалили під час засідання уряду 27 січня.
– Це договори керованого доступу. Вони надають можливість вступати у прямі переговори з виробниками оригінальних інноваційних лікарських засобів для їхніх закупівель, – йдеться у повідомленні прес-служби очільника уряду Дениса Шмигаля.
Такий інструмент вже використовують у США, Великій Британії, Франції, Польщі, Італії.
В уряді розраховують на підтримку Радою цих змін.
Вакцинація в Україні
Денис Шмигаль також повідомив про те, вакцини від коронавірусу яких виробників Україна може отримати у межах ініціативи COVAX.
Йдеться про препарати тих виробників, з якими представники глобального фонду вже уклали угоди.
Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Денис Шмигаль