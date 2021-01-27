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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

В Україні хочуть спростити процедуру закупівлі вакцин проти Covid-19

В Україні затвердили документи, які нададуть можливість закуповувати вакцини проти коронавірусу без зайвих законодавчих бар’єрів.

Вакцинація

Рішення ухвалили під час засідання уряду 27 січня.

– Це договори керованого доступу. Вони надають можливість вступати у прямі переговори з виробниками оригінальних інноваційних лікарських засобів для їхніх закупівель, – йдеться у повідомленні прес-служби очільника уряду Дениса Шмигаля.

Такий інструмент вже використовують у США, Великій Британії, Франції, Польщі, Італії.

В уряді розраховують на підтримку Радою цих змін.

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Вакцинація в Україні

Денис Шмигаль також повідомив про те, вакцини від коронавірусу яких виробників Україна може отримати у межах ініціативи COVAX.

Йдеться про препарати тих виробників, з якими представники глобального фонду вже уклали угоди.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: Dreamstime

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