Вартість міжнародних посилок може зрости – Рада підтримала законопроект

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроекти №4278 і №4279. Один із них передбачає підвищення неоподатковуваної вартості міжнародних посилок для фізосіб зі €100 до €150.

Інший документ пропонує призначити відповідальними за сплату податків з міжнародних поштових та експрес-відправлень оператора поштового зв’язку та експрес-перевізника.

Також хочуть встановити можливість відтермінування сплати податку на додану вартість протягом 30 днів з дати оформлення тимчасового реєстру з одночасним поданням додаткового реєстру.

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Крім того, законопроект передбачає спрощення декларування товарів, вартість яких перевищує €150, але не перевищує €10 тис. за рахунок відмови від декларації Н-16 і подання додаткового реєстру.

Пропонується, щоб товари, які пересилаються для одного одержувача-фізособи в одному вантажі від одного відправника у міжнародних депешах і експрес-відправленнях, сумарна фактурна вартість яких понад €150, але не більше € 10 тис., декларувалися експрес-перевізником/поштовим оператором або громадянином.

З липня 2019 року в Україні для ввезення посилок з-за кордону діє правило €100. Якщо вартість товарів сумарно перевищує €100, то одержувач зобов’язаний сплатити податок на додану вартість.