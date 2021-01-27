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Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

Зміни до низки законів та робота у комітетах: порядок денний Ради на 27 січня

У середу, 27 січня, Верховна Рада збирається на чергове засідання для вирішення низки важливих питань.

Зміни до низки законів та робота у комітетах: порядок денний Ради на 27 січня

Так, у першому читанні депутати розглядатимуть зміни до законів про Державну службу та Національну гвардію.

Також передбачено питання внесення змін до Податкового, Водного та Кодексу цивільного захисту.

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Засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція 27 січня

У другому читанні парламентарі голосуватимуть за зміни до закону Про Антимонопольний комітет.

Також розглядатимуть деякі закони щодо їхньої відповідності із законодавством Європейського Союзу.

Порядок денний Ради на 27 с…

Згодом розпочнеться робота депутатів у комітетах.

Закон про референдум

26 січня парламент ухвалив закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За відповідне рішення проголосувало 255 народних депутатів.

Також ухвалений законопроект визначає види референдумів. Їх можуть проводити для затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України і вирішення питання загальнодержавного значення.

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