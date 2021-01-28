Станом на 28 січня у світі продовжують діяти обмежувальні заходи через поширення коронавірусу. У країнах проходить вакцинація проти вірусу, Україна лише готується до старту імунізації.

У четвер вірус підтвердили у понад 99,8 млн мешканців планети, летальних випадків – понад 2,1 млн.

В Україні виявили 1 206 412 випадків хвороби.

За час пандемії 22 351 особа померла.

Нові варіанти коронавірусу

У світі продовжують фіксувати нові мутації вірусу. Хоча, за даними науковців, поки немає інформації про те, що вони заразніші, однак можуть провокувати ускладнення під час протистояння вірусу. Наприклад, такі ризики може створювати бразильський варіант вірусу.

– Вакцини, які існують сьогодні, можуть не працювати проти нього. Крім того, люди можуть також повторно заражатися і хворіти на коронавірус, – зазначила український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.

Карантин в Україні та світі

Через нові мутації коронавірусу країни посилюють карантинні заходи. Так, у Норвегії хочуть зачинити кордони для всіх, хто не проживає на території країни. А у Німеччині анонсували можливе скорочення кількості авіаперельотів.

Також країни готові мотивувати громадян, щоб вони дотримувалися заходів. Наприклад, уряд Китаю має намір платити людям, які залишаються вдома і уникають поїздок на Новий рік.

В Україні до 28 лютого діє адаптивний карантин.

Вакцинація від коронавірусу

У світі триває процес вакцинації населення від коронавірусу. Україна готується розпочати імунізацію людей у лютому. 28 січня у країні затвердили у першому читанні законопроект №4613, який спрощує процес реєстрації лікарських засобів.

Він може прискорити проведення вакцинації населення.

Коронавірус в Україні

За останні два місяці в Україні поліпшилася епідситуація.

За останній день вірус підтвердили ще у 5 529 осіб, що набагато менше, ніж було у листопаді.

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