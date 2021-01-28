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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубнік |

Нардепи пропонують повернути окремий тариф на світло до 100 кВт

Народні депутати України рекомендують Кабміну вжити заходів щодо захисту населення через підвищення тарифів на комунальні послуги.

Верховна Рада

Проектом постанови №4650 уряду пропонують встановити окремий тариф за споживання електроенергії до 100 кВт/год на місяць, а також спецтариф для будинків за споживання до 3 тис. кВт/год на місяць.

Крім того, документом рекомендують запровадити державне регулювання тарифів на теплову енергію, постачання гарячої води, електроенергію та природний газ.

Також пропонують розглянути можливість виплат компенсацій споживачами, які проживають у будинках, за обсяг спожитої електроенергії до 3 тис. кВт/год на місяць.

Проект постанови.

Ціни на газ

В Україні встановили граничну вартість газу для населення та ОСББ на рівні 6,99 грн за кубометр.

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Такою вартість буде з лютого.

Детальніше про ціни на газ в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Верховна Рада, Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

Фото: Dreamstime

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