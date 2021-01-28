Юрія Вітренка відмовилися призначити міністром енергетики

Верховна Рада не підтримала призначення Юрія Вітренка віце-прем’єром і міністром з питань енергетики. За відповідне рішення проголосували тільки 204 нардепи.

Кандидатуру Вітренка на розгляд подав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Під час засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг його призначення підтримали 14 з 18 депутатів і тільки двоє були проти.

Юрію Вітренку 44 роки. Він народився у Києві, закінчив Київський національний економічний університет та Київський інститут міжнародних відносин.

Наразі він виконує обов’язки міністра енергетики, раніше працював у компанії Нафтогаз України.

У грудні минулого року Юрія Вітренка вже рекомендували призначити першим віце-прем’єром України. Однак тоді не вистачило голосів у Верховній Раді.

Напередодні він також подав електронну декларацію на посаду заступника міністра енергетики та вугільної промисловості України, у якій задекларував 53,25 млн грн, які у 2019 році заробив у Нафтогазі.