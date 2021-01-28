Український лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська розповіла про новий штам бразильського коронавірусу. Його напередодні виявили у США.

За словами медика, наразі доказів про те, що цей вид Covid-19 є більш заразним, немає. Однак він має мутації, які здатні ухилятися від імунних реакцій організму. Вакцини, які представлені сьогодні у світі, можуть не впоратися з ним.

– Це означає, що наявні на сьогодні вакцини можуть не працювати проти нього, крім того, люди можуть також повторно заражатися і хворіти на СOVID-19.

Голубовська нагадала заяву експерта Всесвітньої організації охорони здоров’я, у якій йдеться, що вакцинація не врятує від вірусу.

Бразильський штам коронавірусу

Перший випадок бразильського коронавірусу напередодні виявили у США. Хворобу діагностували у мешканця штату Міннесота – чоловік нещодавно повернувся з Бразилії.

Науковці визначили, що вірус є дуже заразним, внаслідок цього у бразильському місті Манаус зросла захворюваність населення.

Джерело: Ольга Голубовська