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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Регулятор не підвищуватиме ціни на опалення і гарячу воду до кінця сезону

Тарифи на централізоване опалення в Україні під час цього опалювального сезону не підвищуватимуть.

Регулятор не підвищуватиме ціни на опалення і гарячу воду до кінця сезону

Про це заявив під час виступу у Верховній Раді повідомив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Валерій Тарасюк.

– Ми домовились, що в цьому опалювальному сезоні не допустимо зростання тарифів на централізоване опалення і відповідно гаряче водопостачання. Спільно з НАК Нафтогазом має бути підписаний відповідний меморандум. Але факт залишається фактом: тарифи в цьому опалювальному сезоні не зростатимуть, – запевнив він.

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Але Валерій Тарасюк додав, що можливе зростання тарифів на холодну воду, через те, що на них впливає собівартість електроенергії. Однак регулятор шукає можливості, щоб зростання було незначним.

Днями газопостачальна компанія Нафтогаз встановила ціну газу для населення на лютий у розмірі 6,86 грн за кубічний метр.

Для клієнтів, які оформили тарифний план Річний, вартість газу становитиме 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за кубічний метр, відповідно до умов договорів.

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