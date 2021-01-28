Скасування нової редакції правопису: Кабмін оскаржить рішення ОАСК

Кабінет міністрів оскаржить рішення Окружного адміністративного суду Києва, що скасував постанову уряду, якою було схвалено нову редакцію українського правопису.

Заступниця міністра юстиції Валерія Коломієць вважає незаконним відповідне рішення ОАСК, тому уряд оскаржить його в апеляційній інстанції. На те, аби подати апеляцію, уряд має 30 днів.

Нову редакцію українського правопису було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року – відтоді її рекомендовано застосовувати в усній мові та письмі.

Рішення ОАСК

28 січня Окружний адміністративний суд Києва скасував постанову Кабінету міністрів, якою у 2019 році ухвалили нову редакцію українського правопису. Його подала херсонська школярка через можливі складнощі зі ЗНО.

Рішення суду може стати підставою для суспільної дискусії щодо того, якою є нормативна українська мова і як саме говорять українці. Він додає, що рішення набуде чинності через місяць з дня його проголошення, якщо воно не буде оскаржене.

Джерело: Міністерство юстиції України