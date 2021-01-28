Внаслідок погіршення погодних умов у чотирьох областях України знеструмлено 143 населених пункти. Відключення електроенергії відбулося у чотирьох областях.
Які регіони залишилися без світла
- Черкащина – 10 населених пунктів;
- Одеська область – 113 населених пунктів;
- Запорізька область – 1 населений пункт;
- Кіровоградська область – 19 населених пунктів.
Наразі на місцях для відновлення електропостачання працюють бригади обленерго.
Станом на 7 ранку в Одесі випало 20-25 см снігу, в Кіровоградській області до 10 см, на Полтавщині 2 см, а на Черкащині сніговий покрив до 14 см. На Сумщині йде дощ.
Якою буде погода 28 січня
28 січня в Україні пройдуть дощі та сніги. Синоптики прогнозують сильні пориви вітру – 7-12 м. Температура повітря у різних регіонах становитиме від -3 до +6,
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