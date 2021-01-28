Відповідно до даних Національного банку України, курс євро станом на 27 січня здешевшав, водночас долар навпаки здорожчав.

Так, курс долара наразі становить 28, 17 грн – це на дві копійки більше, ніж за попередній день. Вартість євро здешевшала на 7 копійок і склала 34, 12 грн.

Курс валют НБУ на 28 січня

$1 – 28,17 грн;

€1 – 34,12 грн;

1 польський злотий – 7,5 грн;

10 російських рублів – 3,71 грн.

Прогнози щодо курсу долара на 2021 рік

На думку експертів, у 2021 році гривня може зміцнитися. Міністерство економіки України прогнозує, що у 2021 році середня вартість долара складатиме 28,12 грн.

Представники Oxford Economics вважають інакше, за їхніми даними, середньорічний курс долара складе 28,4 грн.

Детальніше про курс долара у 2021 році читайте у матеріалі Фактів ICTV.