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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Євро дешевшає: курс валют в Україні на 27 січня

Відповідно до даних Національного банку України, курс євро станом на 27 січня здешевшав, водночас долар навпаки здорожчав.

гроші, бюджет, бабло

Так, курс долара наразі становить 28, 17 грн – це на дві копійки більше, ніж за попередній день. Вартість євро здешевшала на 7 копійок і склала 34, 12 грн.

Курс валют НБУ на 28 січня

  • $1 – 28,17 грн;
  • €1 – 34,12 грн;
  • 1 польський злотий – 7,5 грн;
  • 10 російських рублів – 3,71 грн.

курс валют 28 січня

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Прогнози щодо курсу долара на 2021 рік

На думку експертів, у 2021 році гривня може зміцнитися. Міністерство економіки України прогнозує, що у 2021 році середня вартість долара складатиме 28,12 грн. 

Представники Oxford Economics вважають інакше, за їхніми даними, середньорічний курс долара складе 28,4 грн.

Детальніше про курс долара у 2021 році читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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