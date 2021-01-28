PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика
Анастасія Дячкіна |

З ініціативи України: Тихановська приєднається до зустрічі Люблінського трикутника

29 січня пройде перше засідання Люблінського трикутника за участі міністрів закордонних справ України, Литви та Польщі.

З ініціативи України: Тихановська приєднається до зустрічі Люблінського трикутника

Глави відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі та окреслять пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника у 2021 році.

Також у частині обговорення ситуації в Білорусі за ініціативи української сторони у засіданні візьме участь запрошена гостя — лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Читайте
Ми розраховуємо провести вибори у Білорусі за 45 днів - Тихановська

Після зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведе онлайн-брифінг, де розповість про підсумки Люблінського трикутника та інші актуальні питання зовнішньої політики України.

Про створення Люблінського трикутника Україна, Польща і Литва оголосили в липні 2020 року.

В рамках Люблінського трикутника міністри проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів, та за участі обраних партнерів.

Люблінський трикутник дасть змогу тісніше контактувати із Європою.

Джерело: МЗС

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка