29 січня пройде перше засідання Люблінського трикутника за участі міністрів закордонних справ України, Литви та Польщі.

Глави відомств обговорять спільні кроки для протидії викликам та загрозам у Центральній Європі та окреслять пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника у 2021 році.

Також у частині обговорення ситуації в Білорусі за ініціативи української сторони у засіданні візьме участь запрошена гостя — лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська.

Після зустрічі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проведе онлайн-брифінг, де розповість про підсумки Люблінського трикутника та інші актуальні питання зовнішньої політики України.

Про створення Люблінського трикутника Україна, Польща і Литва оголосили в липні 2020 року.

В рамках Люблінського трикутника міністри проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів, та за участі обраних партнерів.

Люблінський трикутник дасть змогу тісніше контактувати із Європою.