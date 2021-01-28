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Факти / Україна / Політика
Софія Телішевська |

Закон про судоустрій та СБУ: порядок денний Ради 28 січня

28 січня в Раді відбудеться пленарне засідання, де нардепи розглянуть низку важливих законопроектів. Зокрема, закон про СБУ, парламентську службу та судоустрій.

Верховная Рада/Разумков

У першому читанні розглянуть:

  • внесення змін до Закону України Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування щодо поновлення єдиного порядку обчислення скликань;
  • внесення змін до деяких законів України щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном;
  • внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні;
  • внесення змін до закону України Про Службу безпеки України щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ;
  • внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів та Закону про Вищу раду правосуддя щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад;
  • внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури;
  • внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених насаджень;
  • внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації;
  • внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю;
  • внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито;
  • внесення змін до закону про аграрні розписки та деяких інших законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок;
  • проект закону про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення;
  • внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування;
  • внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку діяльності третейських судів та підвищення відповідальності третейських суддів з метою відновлення довіри до третейського розгляду);
  • внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду;
  • внесення змін до закону про третейські суди;
  • внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування;
  • внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства ;
  • проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї;
  • внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Друге читання:

  • проект закону про Бюро економічної безпеки України;
  • внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості;
  • проект закону про ветеринарну медицину та благополуччя тварин;
  • внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України;
  • внесення змін до статті 18-7 закону про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами;
  • проект Постанови про вшанування пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Порядок денний засідання Ради 28 січня

Кнопкодавство у Раді

Для боротьби з кнопкодавством у Верховній Раді створять кілька механізмів.

Зокрема, у залі вже відключили всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися. Також опрацьовують механізм, який дозволить голосувати депутату тільки зі свого місця.

У грудні 2019 року Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Відтоді за порушення нардепів можуть штрафуватимуть на 3-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. – 85 тис. грн).

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