28 січня в Раді відбудеться пленарне засідання, де нардепи розглянуть низку важливих законопроектів. Зокрема, закон про СБУ, парламентську службу та судоустрій.

У першому читанні розглянуть:

внесення змін до Закону України Про порядок обчислення скликань представницьких органів місцевого самоврядування щодо поновлення єдиного порядку обчислення скликань;

внесення змін до деяких законів України щодо статусу національного та ефективного управління закладами освіти і державним майном;

внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні;

внесення змін до закону України Про Службу безпеки України щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ;

внесення змін до закону про судоустрій і статус суддів та Закону про Вищу раду правосуддя щодо завершення конкурсних процедур на зайняття посад;

внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у частині забезпечення реалізації функцій прокуратури;

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення порядку видалення зелених насаджень;

внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення законодавчого врегулювання у сфері безпілотних повітряних суден цивільної авіації;

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю;

внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України Про державне мито;

внесення змін до закону про аграрні розписки та деяких інших законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок;

проект закону про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення;

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування;

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку діяльності третейських судів та підвищення відповідальності третейських суддів з метою відновлення довіри до третейського розгляду);

внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку утворення та діяльності третейських судів з метою відновлення довіри до третейського розгляду;

внесення змін до закону про третейські суди;

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування;

внесення змін до статті 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо збільшення адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства ;

проект закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї;

внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України для реалізації положень закону про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Друге читання:

проект закону про Бюро економічної безпеки України;

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості;

проект закону про ветеринарну медицину та благополуччя тварин;

внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України;

внесення змін до статті 18-7 закону про державну допомогу сім’ям з дітьми щодо підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами;

проект Постанови про вшанування пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

Порядок денний засідання Ради 28 січня

Кнопкодавство у Раді

Для боротьби з кнопкодавством у Верховній Раді створять кілька механізмів.

Зокрема, у залі вже відключили всі вільні місця, якими хтось намагався користуватися. Також опрацьовують механізм, який дозволить голосувати депутату тільки зі свого місця.

У грудні 2019 року Рада ввела кримінальну відповідальність за кнопкодавство. Відтоді за порушення нардепів можуть штрафуватимуть на 3-5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51 тис. – 85 тис. грн).