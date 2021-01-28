Засідання Верховної Ради відбудеться 28 січня. Традиційно воно розпочнеться о 10.00. У четвер народні депутати розглядатимуть низку законопроектів у першому та другому читанні. Зокрема, закон про СБУ, парламентську службу та судоустрій.

У другому читання серед інших законопроектів депутати розглянуть проект Постанови про вшанування пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни та проект закону про Бюро економічної безпеки України.

Читайте Рада ухвалила президентський закон про референдум

Закон про референдум

26 січня парламент ухвалив закон про народовладдя через всеукраїнський референдум. За відповідне рішення проголосувало 255 народних депутатів.

Також ухвалений законопроект визначає види референдумів. Їх можуть проводити для затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України і вирішення питання загальнодержавного значення.