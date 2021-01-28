Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти РФ – список засекречений

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про введення персональних санкцій щодо Росії.

Відповідний указ №564-27т був опублікований на сайті Офісу президента.

До речі, санкційні заходи будуть застосуватися як до юридичних осіб, так і до фізичних.

Контроль за виконанням рішення РНБО поклали на секретаря Олексія Данілова.

У тексті указу не вказаний санкційний список. Крім того, третій пункт указу засекречений.

Рішення уряду щодо санкції

27 січня Кабінет міністрів під час засідання схвалив запровадження санкцій щодо 13 російських авіакомпаній. Їм повністю заборонять польоти над Україною терміном на три роки.

Під санкціями мається на увазі повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.