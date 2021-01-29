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Факти / Україна / Суспільство
Тетяна Забожко |

100 тис. премії за ЗНО: Верховна Рада платитиме гроші випускникам

У 2021 році 30 випускників, які складуть ЗНО із чотирьох предметів на 790 балів і більше, отримають по 100 тис. грн премії від Верховної Ради України.

премія за ЗНО

За цю постанову 29 січня проголосувало 312 народних депутатів.

На заохочення від парламенту зможуть розраховувати ті учасники ЗНО, які із 790 обов’язкових балів отримають 200 бодай за один предмет.

Якщо 790 балів і більше матимуть 30 абітурієнтів чи навіть менше, то премії отримають усі.

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Якщо на премію претендуватимуть більше 30 осіб, то по 100 тис. грн отримають лише ті, чий підсумковий результат перевищить хоча б на один бал показники 31-го учасника.

Премія Верховної Ради України для найкращих учасників ЗНО виплачуватиметься щорічно.

Реєстрація на ЗНО 2021

Із 1 лютого до 5 березня в Україні триватиме реєстрація на ЗНО-2021.

Запрошення-перепустки на ЗНО всі зареєстровані учасники можуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок до 30 квітня.

Участь у ЗНО безкоштовна, але кожен учасник може обрати не більше п’яти предметів.

Ознайомитись із графіком основної сесії ЗНО-2021 можна в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

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