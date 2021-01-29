Станом на ранок 29 січня в Україні зафіксовано 1 211 593 випадки коронавірусної хвороби, за добу їхня кількість збільшилась ще на 5 181 людину. Зокрема, захворіли 218 дітей та 212 медпрацівників.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 916 осіб;

летальних випадків – 128;

одужало – 11 310 осіб;

здійснено тестувань за добу – 44 143 (зокрема методом ПЛР – 24 769, методом ІФА – 19 374).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована на Львівщині (440), у м. Київ (361), Івано-Франківській (356), Київській (326) та Вінницькій (238) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 361 випадок;

Вінницька область – 282 випадки;

Волинська область – 159 випадків;

Дніпропетровська область – 259 випадків;

Донецька область – 193 випадки;

Житомирська область – 167 випадків;

Закарпатська область – 137 випадків;

Запорізька область – 232 випадки;

Івано-Франківська область – 356 випадків;

Київська область – 326 випадків;

Кіровоградська область – 27 випадків;

Луганська область – 40 випадків;

Львівська область – 440 випадків;

Миколаївська область – 207 випадків;

Одеська область – 260 випадків;

Полтавська область – 218 випадків;

Рівненська область – 209 випадків;

Сумська область – 123 випадки;

Тернопільська область – 179 випадків;

Харківська область – 248 випадків;

Херсонська область – 70 випадків;

Хмельницька область – 147 випадків;

Черкаська область – 131 випадок;

Чернівецька область – 258 випадків;

Чернігівська область – 152 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Коронавірус 28 січня

Для порівняння, станом на ранок четверга, 28 січня, в Україні виявили 1 206 412 випадків коронавірусу. За добу Covid-19 в Україні підтвердили у 5 529 осіб.

За минуло добу одужали понад 11,9 тис. пацієнтів, летальних випадків – 149.