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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Євгенія Шапоренко |

Долар знову здорожчав: курс валют в Україні на 29 січня

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 29 січня.

Долар знову здорожчав: курс валют в Україні на 29 січня

Регулятор встановив курс долара 28,19 грн/$, що на 3 копійки більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс євро встановлений на рівні 34,10 грн/€, що на 2 копійки вище.

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Курс валют в Україні від НБУ на 29.01:

  • $1 – 28,1929 грн;
  • €1 – 34,1035 грн;
  • 1 польський злотий – 7,4983 грн;
  • 10 російських рублів – 3,6888 грн.

Курс валют НБУ на 29 січня 2021 в Україні

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.

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