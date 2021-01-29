Курс валют НБУ на 29 січня 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 29 січня.

Регулятор встановив курс долара 28,19 грн/$, що на 3 копійки більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.

Курс євро встановлений на рівні 34,10 грн/€, що на 2 копійки вище.

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Курс валют в Україні від НБУ на 29.01:

$1 – 28,1929 грн;

€1 – 34,1035 грн;

1 польський злотий – 7,4983 грн;

10 російських рублів – 3,6888 грн.

Економічний прогноз 2021 для України

Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.

Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.