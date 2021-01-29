Курс валют НБУ на 29 січня 2021 в Україні

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 29 січня.
Регулятор встановив курс долара 28,19 грн/$, що на 3 копійки більше, якщо порівнювати з попереднім банківським днем.
Курс євро встановлений на рівні 34,10 грн/€, що на 2 копійки вище.
Курс валют в Україні від НБУ на 29.01:
- $1 – 28,1929 грн;
- €1 – 34,1035 грн;
- 1 польський злотий – 7,4983 грн;
- 10 російських рублів – 3,6888 грн.
Економічний прогноз 2021 для України
Ймовірний економічний прогноз 2021 для України дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він переконаний, що прогнозоване зростання української економіки у новому році має скласти щонайменше 5%.
Загальний фонд державного бюджету виконано на 100%. Прем’єр пояснив, що до кінця року доходи бюджету буде суттєво перевиконано.