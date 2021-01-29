PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Іпотека під 7%: Зеленський розповів, коли українці зможуть нею скористатися

Уже у 2021 році українці зможуть отримати доступну іпотеку на житло під 7%.

соціальне житло

Про це під час відеозвернення 29 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Відбувся запуск доступної для українців іпотеки – 7%. Я вважаю, що це велика перемога, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, цим нововведенням зможе скористатися не лише молодь, а й будь-який громадянин країни.

Здешевлення іпотеки в Україні

27 січня 2021 року Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка передбачає здешевлення іпотечних кредитів.

Читайте
Ціна на газ і законопроект про референдум: Зеленський назвав топ-досягнення тижня

Відтепер Фонд компенсуватиме відсоткову ставку до рівня 7% річних за іпотечними кредитами. На компенсацію можуть розраховувати ті, хто брав іпотеку у гривні в уповноваженому банку.

Детальніше про здешевлення іпотеки в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Офіс президента

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка