Уже у 2021 році українці зможуть отримати доступну іпотеку на житло під 7%.

Про це під час відеозвернення 29 січня повідомив президент України Володимир Зеленський.

– Відбувся запуск доступної для українців іпотеки – 7%. Я вважаю, що це велика перемога, – зазначив Володимир Зеленський.

За його словами, цим нововведенням зможе скористатися не лише молодь, а й будь-який громадянин країни.

Здешевлення іпотеки в Україні

27 січня 2021 року Кабінет міністрів України затвердив постанову, яка передбачає здешевлення іпотечних кредитів.

Відтепер Фонд компенсуватиме відсоткову ставку до рівня 7% річних за іпотечними кредитами. На компенсацію можуть розраховувати ті, хто брав іпотеку у гривні в уповноваженому банку.

Детальніше про здешевлення іпотеки в Україні читайте на Фактах ICTV.