Споживацький підхід до організації побуту в сучасних містах може призвести до повного вичерпання ресурсів Землі та стати приводом для глобальної війни. Як цього уникнути та як у цьому може допомогти урбаністика? Саме цю тему обговорювали на черговому засіданні молодіжного літературного клубу ЛітMINT, заснованого освітнім проектом STEM is FEM, розповідає один з ініціаторів проекту, керівник IT-компанії Gamingtec Сапар Карягдиїв.

За основу обговорення взяли роман-антиутопію Філіпа Ріва Смертні машини, в якому у вигаданому XXV столітті міста стали мобільними та почали жити за законами “муніципального дарвінізму”: воювати між собою та поїдати одне одного.

В обговоренні взяла участь спеціаліст із профільної теми. Експерт з інтегрованого розвитку міст, директор із розвитку CANactions Schoolа Юлія Попова зазначила, що ситуація, описана в книзі, досить імовірна в реальному житті.

– За даними ООН, до 2050 року 68% світового населення проживатиме в містах. До того ж, міста з їхнім способом життя – найбільші забрудники планети та споживачі енергії. Наразі цілі сталого розвитку не досягаються, й перспективи зменшення впливу на довкілля сумні. За такої динаміки розвитку частину світових міст уже зараз метафорично можна назвати “смертельними машинами”. На мою думку, архітектура світу Рівза – це влучна метафора вимірів розвитку міст, – наголосила пані Попова.

Раніше в ЛітMINT обговорювали такі теми, як поєднання художньої літератури та науки, космічну галузь, політичні устрої країн тощо. Засідання клубу проводяться раз на три-чотири тижні в онлайні.

– За той час, коли діє літературний клуб, він став майданчиком для обговорення актуальних STEM-тем на матеріалі прочитаних книг. Такий формат допомагає по-новому поглянути на питання, які раніше вивчалися на освітніх інтенсивах STEM is FEM. Зокрема, на жовтневому модулі Будівництво та архітектура з’ясовували основні принципи урбаністики, а на січневому засіданні клубу LitMINT не тільки актуалізували ці знання, але й поговорили із запрошеним експертом про перспективи розвитку мегаполісів, – розповідає Сапар Карягдиїв.

За анонсами можна слідкувати на сторінці проекту STEM is FEM у Facebook. Коли буде знято карантинні обмеження, клуб перейде в офлайн-формат, а на зустрічах плануються не лише читання та обговорення творів, але й різноманітні експерименти та майстер-класи.