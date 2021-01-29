Пленарне засідання Верховної Ради 29 січня традиційно розпочнеться о 10.00.

Перша година засідання буде присвячена запитанням до Кабміну. Міністри доповідатимуть щодо стану та проблем реалізації закону Про соціальні послуги.

Згодом депутати для включення до порядку денного розглянуть проект постанови про Національний план вакцинації населення України проти Covid-19.

У першому читанні Верховна Рада планує обговорити:

зміни до Податкового кодексу, зокрема – покращення інвестиційного клімату в Україні;

премії для найкращих учасників ЗНО;

посилення адмінвідповідальності і за вчинення домашнього насильства;

статусу національного та ефективного управління закладами освіти і держмайном;

запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення;

розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу;

зміни до декрету Кабміну Про державне мито.

Також для голосування буде запропоновано проект постанови про вшанування пам’яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

У другому читанні депутати розглянуть зміни до законів щодо:

державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання;

внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України;

підвищення розмірів допомоги для дітей із тяжкими хворобами;

посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів;

обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

Закон про референдум

Днями Верховна Рада ухвалила закон про референдум, який дозволяє здійснювати народовладдя через проведення референдуму.

Фактичної сили закон набуде після підписання документу головою Ради і президента Володимира Зеленського.

Про те, що таке референдум і як він може вплинути на майбутнє України, читайте у матеріалі Фактів ICTV.