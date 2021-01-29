Зміни до закону Про лікарські засоби №1159-ІХ, які стосуються прискореної процедури державної реєстрації вакцин від коронавірусу, ухвалені Верховною Радою 29 січня, цього ж дня підписав президент Володимир Зеленський.

Документ передбачає прискорену процедуру у разі ухвалення такого рішення центральним органом виконавчої влади, якщо є дані про успішне проведення доклінічних випробувань чи досліджень.

Реєстраційне посвідчення на такі вакцини або медпрепарати видається на один рік з можливістю продовження ще на рік.

На засіданні 29 січня Верховна Рада ухвалила законопроект №4613, який дозволяє прискорити вакцинацію від коронавірусу в Україні.

Згідно з документом, в екстрених випадках державна реєстрація лікарських засобів може проходити за новою, прискореною процедурою.

Проте реєстрація можлива за певних умов.