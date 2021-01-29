Рада ухвалила закон, який прискорить вакцинацію від Covid-19 в Україні

Верховна Рада ухвалила законопроект, який дозволяє прискорити вакцинацію від коронавірусу в Україні.

За законопроект №4613 проголосували 280 нардепів.

Тепер в Україні в екстрених випадках державна реєстрація лікарських засобів може проходити за новою, прискореною процедурою.

Однак рішення про державну реєстрацію вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для екстреного медичного застосування ухвалюється за певних умов, якщо:

є дані про успішне проведення доклінічних випробувань, окремих фаз клінічних випробувань вакцин або інших препаратів;

дозвіл на екстрене застосування був наданий компетентним органом США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Індії, або за централізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу, або препарат перекваліфікований Всесвітньою організацією охорони здоров’я;

лікарський засіб не був розроблений в державі, визнаній в установленому порядку державою-агресором;

відома та потенційна користь вакцин або інших препаратів, які використовуються для профілактики коронавірусної хвороби, переважає відомі та потенційні ризики препаратів.

Реєстраційне посвідчення зможуть видавати на один рік з можливістю продовження ще на рік.

Вакцинація в Україні

Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться у лютому.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, на першому етапі від Covid-19 вакцинують майже 367,5 тис. осіб.

Для щеплень в Україні будуть застосовуватися тільки ті вакцини, які пройшли всі стадії клінічних випробувань.