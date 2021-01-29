Виконком Сумської міськради 29 січня ухвалив рішення про підвищення тарифів на проїзд у приватних маршрутках з понеділка, 1 лютого.

Згідно з рішенням, вартість проїзду в маршрутках становитиме 7 грн (раніше було 5 грн), а до села Піщане – 8 грн.

Водночас для школярів 1-4 класів буде пільга – 2 грн.

Таке рішення місцева влада ухвалила вимушено, щоб уникнути транспортного колапсу, оскільки приватні перевізники заявили, що старі тарифи не відповідають реаліям.

Ціна на перевезення у комунальному транспорті в Сумах не зміниться, збережуться також усі пільги, зокрема безкоштовний проїзд для пенсіонерів та половина вартості для учнів 1-11 класів.

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На початку 2021 року президент Володимир Зеленський наказав провести повний аудит тарифів у регіонах.

Першочергово перевірка стосуватиметься тарифів на опалення, побутовий газ та користування пасажирським транспортом.

Джерело: Сумська міськрада