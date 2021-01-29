Єврокомісія обмежила вивезення вакцини за межі ЄС

Єврокомісія затвердила обмеження на вивезення з Євросоюзу вакцини від коронавірусу. Ці заходи стосуються тих препаратів, щодо яких у ЄС є контракти на поставки. Документ забороняє вивозити в треті країни вакцини без схвалення країн-членів ЄС.

Ця міра є тимчасовою і триватиме до кінця березня.

Винятком для експорту будуть вакцини, призначені для гуманітарної допомоги країнам у рамках механізму COVAX, а також для сусідів ЄС.

Серед країн, для передачі вакцини яким не потрібно буде додаткове схвалення, є й Україна як член програми Східного партнерства.

Вакцинація в Україні

Денис Шмигаль також повідомив про те, вакцини від коронавірусу яких виробників Україна може отримати у межах ініціативи COVAX.

Йдеться про препарати тих виробників, з якими представники глобального фонду вже уклали угоди.

Детальніше про вакцинацію проти коронавірусу в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Єврокомісія